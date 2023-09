24h au Pays des Sorcières 11 rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Pour sa deuxième édition, la médiathèque Diderot vous invite à participer à des ateliers de cuisine, maquillages, lectures, spectacles, projections, jeux dont le célèbre Loup Garou.

Venez découvrir, créer, voir, sentir et goûter à la peur !

14h30 : Jeu de rôle d’Halloween

2h – jeunes dès 11 ans

14 h : Projection Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina (2017)

Miguel rêve de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz, mais, dans sa famille, la musique est bannie. Par un étrange concours de circonstances, il est propulsé au Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon très différent d’Ernesto de la Cruz…

Coco a été récompensé meilleur film d’animation aux Oscars 2018, aux Golden Globes 2018 et aux British Academy Film Awards 2018.

1h45 – tout public dès 8 ans

16h : Atelier

Atelier créatif autour d’Halloween et la Santa Muerte

1h30 – enfants dès 8 ans

17h et 19h : Spectacles « La Couseuse d’Histoires : Monstre »

Un spectacle de contes où se mêlent musique et visuel, avec marionnettes et tissu. Lorsque le voyage immobile commence, laissez-vous porter par les histoires et les chants de pays lointains pour rêver d’un ailleurs.

17 h : 40mn pour les petits dès 3 ans

19h : 50mn pour les enfants dès 8 ans

Toutes ces animations sont accessibles sur réservation auprès de la bibliothèque, par email ou sur le site internet..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00. .

11 rue du Groupe Libération Nord Médiathèque Diderot

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



For its second edition, the Diderot multimedia library invites you to take part in cooking workshops, make-up, readings, shows, projections and games, including the famous Loup Garou.

Come and discover, create, see, smell and taste fear!

2:30pm: Halloween role-playing game

2h – young people aged 11 and over

2 p.m.: Screening of Coco by Lee Unkrich and Adrian Molina (2017)

Miguel dreams of becoming as accomplished a musician as his idol, Ernesto de la Cruz, but music is banned in his family. By a strange combination of circumstances, he is propelled to the Land of the Dead. There, he befriends Hector, a nice boy very different from Ernesto de la Cruz…

Coco won Best Animated Feature at the 2018 Oscars, the 2018 Golden Globes and the 2018 British Academy Film Awards.

1h45 – all ages 8 and up

4pm: Workshop

Halloween and Santa Muerte creative workshop

1h30 – ages 8 and up

5pm and 7pm: « La Couseuse d’Histoires : Monstre » shows

A storytelling show combining music and visuals, with puppets and fabric. When the motionless journey begins, let yourself be carried away by the stories and songs of faraway lands and dream of elsewhere.

5 p.m.: 40 minutes for children aged 3 and over

7pm: 50mn for children aged 8 and over

All these activities are available on reservation at the library, by email or on the website.

En su segunda edición, la biblioteca multimedia Diderot le invita a participar en talleres de cocina, pintura de caras, lecturas, espectáculos, proyecciones y juegos, incluido el famoso Loup Garou.

¡Venga a descubrir, crear, ver, oler y saborear el miedo!

14.30 h: juego de rol de Halloween

2h – jóvenes a partir de 11 años

14h: Proyección de Coco de Lee Unkrich y Adrian Molina (2017)

Miguel sueña con convertirse en un músico tan consumado como su ídolo, Ernesto de la Cruz, pero la música está prohibida en su familia. Por un extraño giro del destino, se ve empujado a la Tierra de los Muertos. Allí se hace amigo de Héctor, un simpático niño muy diferente de Ernesto de la Cruz…

Coco ganó el premio a la Mejor Película de Animación en los Oscar 2018, en los Globos de Oro 2018 y en los British Academy Film Awards 2018.

1h45 – a partir de 8 años

16h: Taller

Taller creativo de Halloween y la Santa Muerte

1h30 – a partir de 8 años

17h y 19h: Espectáculo « La Couseuse d’Histoires : Monstre

Un espectáculo de cuentos que combina música y visuales, con marionetas y telas. Cuando comience el viaje inmóvil, déjese llevar por las historias y canciones de tierras lejanas mientras sueña con otro lugar.

17.00 h: 40 minutos para niños a partir de 3 años

19.00 h: 50 minutos para niños a partir de 8 años

Todas estas actividades pueden reservarse en la biblioteca, por correo electrónico o en la página web.

Zum zweiten Mal lädt die Mediathek Diderot Sie ein, an Kochworkshops, Schminken, Lesungen, Aufführungen, Filmvorführungen und Spielen teilzunehmen, darunter auch der berühmte Loup Garou (Werwolf).

Kommen Sie und entdecken, kreieren, sehen, riechen und schmecken Sie die Angst!

14:30 Uhr: Halloween-Rollenspiel

2h – Jugendliche ab 11 Jahren

14 Uhr: Filmvorführung Coco von Lee Unkrich und Adrian Molina (2017)

Miguel träumt davon, ein ebenso erfolgreicher Musiker wie sein Idol Ernesto de la Cruz zu werden, doch in seiner Familie ist Musik verboten. Durch eine seltsame Verkettung von Umständen wird er ins Land der Toten katapultiert. Dort freundet er sich mit Hector an, einem netten Jungen, der ganz anders ist als Ernesto de la Cruz…

Coco wurde bei den Oscars 2018, den Golden Globes 2018 und den British Academy Film Awards 2018 als bester Animationsfilm ausgezeichnet.

1h45 – für alle Altersgruppen ab 8 Jahren

16:00 Uhr: Workshop

Kreativer Workshop rund um Halloween und Santa Muerte

1:30 Uhr – Kinder ab 8 Jahren

17h und 19h: Aufführungen « La Couseuse d’Histoires: Monstre » (Die Geschichtennäherin: Monster)

Eine Märchenaufführung, in der sich Musik und visuelle Elemente vermischen, mit Marionetten und Stoffen. Wenn die unbewegliche Reise beginnt, lassen Sie sich von den Geschichten und Gesängen aus fernen Ländern tragen, um von einem anderen Ort zu träumen.

17 Uhr: 40mn für die Kleinen ab 3 Jahren

19 Uhr: 50mn für Kinder ab 8 Jahren

Alle diese Veranstaltungen sind nach Voranmeldung in der Bibliothek, per E-Mail oder auf der Website zugänglich.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne