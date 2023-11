Marché de Noël Artisanal 11 Rue du Général Leclerc Tôtes, 9 décembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

La Bibliothèque de Tôtes vous propose un marché de Noël artisanal avec l’association Art’e et les exposants locaux ! Couture, cuirs, peintures, fondants parfumés, bijoux, gourmandises, boissons chaudes vous attendent ainsi que des ateliers créatifs gratuits dès 5 ans (à partir de 10h30, réservation conseillée, places limitées) !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

11 Rue du Général Leclerc Bibliothèque

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



The Tôtes Library is hosting a Christmas craft market with the Art’e association and local exhibitors! Sewing, leathers, paintings, scented fondants, jewelry, delicacies and hot drinks await you, as well as free creative workshops for children aged 5 and over (from 10:30 am, booking recommended, places limited)!

La Biblioteca de Tôtes organiza un mercadillo navideño de artesanía con la asociación Art’e y expositores locales Costura, marroquinería, pintura, fondant perfumado, bisutería, golosinas y bebidas calientes, así como talleres creativos gratuitos para niños a partir de 5 años (a partir de las 10.30 h, se recomienda reservar, las plazas son limitadas)

Die Bibliothek von Tôtes bietet Ihnen einen handwerklichen Weihnachtsmarkt mit dem Verein Art’e und lokalen Ausstellern! Nähen, Leder, Farben, parfümierter Fondant, Schmuck, Leckereien, heiße Getränke erwarten Sie ebenso wie kostenlose Kreativ-Workshops ab 5 Jahren (ab 10:30 Uhr, Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze)!

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche