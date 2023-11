Lecture de contes d’Automne 11 Rue du Général Leclerc Tôtes, 15 novembre 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

La Bibliothèque de Tôtes vous propose une lecture de contes d’Automne par Colette pour les enfants de 4 à 8 ans. Nombre de places limité, inscrivez-vous !.

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 16:00:00. .

11 Rue du Général Leclerc Bibliothèque

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie



The Tôtes Library offers a reading of autumn tales by Colette for children aged 4 to 8. Places are limited, so register now!

La Biblioteca de Tôtes propone una lectura de cuentos otoñales de Colette para niños de 4 a 8 años. Las plazas son limitadas, ¡inscríbase ya!

Die Bibliothek von Tôtes bietet Ihnen eine Lesung von Herbstmärchen von Colette für Kinder von 4 bis 8 Jahren an. Begrenzte Anzahl an Plätzen, melden Sie sich an!

