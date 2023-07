Sel & Ô 11 rue du Général Husak Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

« Premier Spa de Flottaison dans les Ardennes à TERRON SUR AISNE. (à 10 min. de VOUZIERS, 40 min. de CHARLEVILLE-MEZIERES et 1h de REIMS). Venez vous détendre et vous relaxer grâce au bienfaits du Sel d’Epsom. Laissez-vous porter par l’eau et abandonnez la gravité pour une 1h ou plus. Votre corps se relaxera et se libérera des tensions accumulées par le temps. Cette expérience d’isolation sensorielle hors du commun vous permettra de méditer, de rêver, mais surtout de vous détendre. »NB : Possibilité d’effectuer une séance de flottaison en solo dans le bassin duo (au tarif solo). Sel & Ô est ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h..

11 rue du Général Husak Sel & Ô

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



« First Floatation Spa in the Ardennes at TERRON SUR AISNE. (10 min. from VOUZIERS, 40 min. from CHARLEVILLE-MEZIERES and 1h from REIMS). Come to relax and unwind thanks to the benefits of Epsom salt. Let yourself be carried by the water and abandon gravity for an hour or more. Your body will relax and free itself from the tensions accumulated by time. This extraordinary experience of sensory isolation will allow you to meditate, to dream, but above all to relax. « NB: Possibility to do a solo floating session in the duo pool (at the solo rate). Sel & Ô is open from Monday to Saturday from 8am to 9pm.

« Primer balneario flotante de las Ardenas en TERRON SUR AISNE. (a 10 min. de VOUZIERS, a 40 min. de CHARLEVILLE-MEZIERES y a 1h de REIMS). Ven a relajarte con los beneficios de la sal de Epsom. Déjate llevar por el agua y abandona la gravedad durante una hora o más. Tu cuerpo se relajará y se liberará de las tensiones acumuladas a lo largo del tiempo. Esta extraordinaria experiencia de aislamiento sensorial le permitirá meditar, soñar, pero sobre todo relajarse » NB: Es posible realizar una sesión de flotación en solitario en la piscina dúo (con la tarifa solo). Sel & Ô abre de lunes a sábado de 8.00 a 21.00 horas.

« Erster Floating Spa in den Ardennen in TERRON SUR AISNE. (10 Min. von VOUZIERS, 40 Min. von CHARLEVILLE-MEZIERES und 1 Std. von REIMS entfernt). Kommen Sie und entspannen Sie sich dank der wohltuenden Wirkung des Bittersalzes. Lassen Sie sich vom Wasser tragen und geben Sie die Schwerkraft für eine Stunde oder länger auf. Ihr Körper wird sich entspannen und die im Laufe der Zeit angesammelten Spannungen loslassen. Diese außergewöhnliche Erfahrung der sensorischen Isolation ermöglicht Ihnen zu meditieren, zu träumen, aber vor allem zu entspannen. « NB: Es besteht die Möglichkeit, eine Floating-Sitzung allein im Duo-Becken zu absolvieren (zum Solo-Tarif). Sel & Ô ist montags bis samstags von 8:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

