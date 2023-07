BAL DES POMPIERS ET FEU D’ARTIFICE 11 rue du Général de Gaulle – Centre de secours Lorquin, 13 juillet 2023, Lorquin.

Lorquin,Moselle

L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Lorquin vous invite à passer une bonne soirée à partir de 18h30 ! Ambiance musicale, restauration, buvette et feu d’artifice !. Tout public

Jeudi 2023-07-13 18:30:00 fin : 2023-07-13 23:59:00. 0 EUR.

11 rue du Général de Gaulle – Centre de secours

Lorquin 57790 Moselle Grand Est



The Amicale des Sapeurs-pompiers de Lorquin invites you to enjoy the evening from 6.30pm! Music, food, refreshments and fireworks!

La Amicale des Sapeurs-pompiers de Lorquin le invita a disfrutar de la velada a partir de las 18.30 horas Música, comida, refrescos y fuegos artificiales

Die Amicale des Sapeurs-pompiers de Lorquin lädt Sie ein, ab 18:30 Uhr einen schönen Abend zu verbringen! Musikalische Umrahmung, Essen, Trinken und Feuerwerk!

