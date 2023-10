Exposition de sculptures 11 Rue du Commerce Le Tréport, 28 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Les artistes de la Baie de Somme, adhérents de l’association « Le Nombre d’Or », ont le plaisir de vous accueillir chez eux pour la 7ème édition du Chemin des Arts..

Samedi 2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. .

11 Rue du Commerce Chez Fontaine de la Mare

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



The artists of the Baie de Somme, members of the association « Le Nombre d’Or », are delighted to welcome you to their home for the 7th edition of Chemin des Arts.

Los artistas de la Bahía de Somme, miembros de la asociación « Le Nombre d’Or », están encantados de recibirle en su casa con motivo de la 7ª edición del Camino de las Artes.

Die Künstler der Sommebucht, die dem Verein « Le Nombre d’Or » angehören, freuen sich, Sie bei sich zu Hause zur 7. Ausgabe des Chemin des Arts begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche