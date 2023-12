Abbaye Saint-Michel à l’Atelier du chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport, 23 septembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-09-23 15:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Exposition sur l’abbaye Saint-Michel du Tréport, fondée au 11e siècle et démolie sous la Révolution française. Avec les dessins rétrospectifs inédits de Michel Bilon, auteur de l’ouvrage « L’abbaye Saint-Michel du Tréport, mille ans d’histoire », les photos-poèmes de Fontaine de la Mare inspirés par l’abbaye et des gravures, photos et ouvrages sur l’abbaye et l’église Saint-Jacques du Tréport.

L’Abbaye du Tréport, vue par Michel Bilon et Fontaine de la Mare.

Prolongation les week-end jusqu’à fin décembre 2023 de 15h à 18h..

11 rue du Commerce Atelier du Chat Marin

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



