Bain de Noël sur la plage de Ferrières 11, rue du Colonel Fabien Martigues, 17 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une baignade d’hiver, devenue une tradition à Martigues.

Pourquoi se jeter à l’eau en hiver ?

Pour passer un bon moment de joie collectif en eaux froides…ou glacées !

Une soupe à l’oignon sera offerte à l’ensemble des participants à l’issue du bain..

2023-12-17 11:00:00 fin : 2023-12-17 . .

11, rue du Colonel Fabien Plage de Ferrières centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A winter swim, which has become a tradition in Martigues.

Why jump into the water in winter?

To have a good time together in cold water…or icy water!

An onion soup will be offered to all participants after the bath.

Un baño de invierno, que se ha convertido en una tradición en Martigues.

¿Por qué tirarse al agua en invierno?

Pasar un buen rato juntos en agua fría… ¡o helada!

Después del baño se ofrecerá una sopa de cebolla a todos los participantes.

Ein Winterbad, das in Martigues zur Tradition geworden ist.

Warum sollte man sich im Winter ins Wasser stürzen?

Um eine gute Zeit der kollektiven Freude in kalten…oder eisigen Gewässern zu verbringen!

Im Anschluss an das Bad wird allen Teilnehmern eine Zwiebelsuppe angeboten.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues