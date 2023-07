Beach rowing sprint 11, rue du Colonel Fabien Martigues, 24 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un véritable duel entre terre et mer !

Le Beach Rowing Sprint est la dernière née des disciplines de l’aviron, développée par la FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron).

Organisé par le Martigues Aviron Club sur la plage de Ferrières..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 13:00:00. .

11, rue du Colonel Fabien Plage de Ferrières centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A true duel between land and sea!

The Beach Rowing Sprint is the latest rowing discipline to be developed by FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron).

Organised by Martigues Aviron Club on the beach at Ferrières.

¡Un verdadero duelo entre la tierra y el mar!

El Beach Rowing Sprint es la última disciplina de remo desarrollada por la FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron).

Organizado por el Martigues Aviron Club en la playa de Ferrières.

Ein echtes Duell zwischen Land und Meer!

Der Beach Rowing Sprint ist die neueste Disziplin des Ruderns, die von der FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron) entwickelt wurde.

Organisiert wird er vom Martigues Aviron Club am Strand von Ferrières.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme de Martigues