Bibala Fritig 11 rue du Cercle Mulhouse, vendredi 2 février 2024.

Mulhouse Haut-Rhin

Début : 2024-02-02 19:11:00

fin : 2024-02-02 22:00:00

Le Bibala Fritig ou la Nuit des Poulettes est une soirée strictement réservée aux femmes. Dans la plus pure tradition du carnaval rhénan, venez vous éclater avec DJ, danse, Chippendales et bien d’autres surprises ! Le repas est, bien entendu, également compris dans la soirée. Soirée sur réservation avant le 25/02.

0 EUR.

11 rue du Cercle

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



