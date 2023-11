MARCHE DE NOEL 11 Rue du Centre Uzemain, 15 décembre 2023, Uzemain.

Uzemain,Vosges

Vente d’articles d’artisanat.

Photo avec le Père Noël de 16h à 18h. Tout public

Vendredi 2023-12-15 14:00:00 fin : 2023-12-15 19:00:00. 0 EUR.

11 Rue du Centre salle polyvalente

Uzemain 88220 Vosges Grand Est



Sale of handicrafts.

Photo with Santa Claus from 4 pm to 6 pm

Venta de artesanía.

Foto con Papá Noel de 16:00 a 18:00

Verkauf von Kunsthandwerksartikeln.

Foto mit dem Weihnachtsmann von 16:00 bis 18:00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT EPINAL ET SA REGION