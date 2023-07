JEP 2023 Electrodrome – Le monde de l’écrit et de l’information 11 rue du Bourg Magnet, 16 septembre 2023, Magnet.

Magnet,Allier

Ouverture en avant première de la 9e thématique de l’Électrodrome dans un bâtiment annexe. Elle présente de nouveaux matériels électriques dédiés à la transcription et au traitement de l’information..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

11 rue du Bourg Electrodrome

Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Preview opening of the 9th Électrodrome theme show in an adjoining building. It presents new electrical equipment dedicated to the transcription and processing of information.

Inauguración anticipada del tema del 9º Électrodrome en un edificio contiguo. Presenta nuevos equipos eléctricos dedicados a la transcripción y el tratamiento de la información.

Eröffnung der 9. Thematik des Elektrodroms in einem Nebengebäude als Vorpremiere. Sie zeigt neue elektrische Geräte, die der Transkription und Verarbeitung von Informationen gewidmet sind.

