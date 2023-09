Nuit européenne des chercheur.es 11 rue Dr Rémy Annino Saint-Étienne, 29 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

5E ÉDITION STÉPHANOISE DE LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·ES !



Evénement gratuit, ouvert à toutes et à tous, et qui permet au public de découvrir les personnes qui font la recherche d’aujourd’hui lors d’une journée et soirée conviviale et originale.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

11 rue Dr Rémy Annino QUARTIER DE LA MANUFACTURE, CITÉ DU DESIGN – SAINT-ÉTIENNE

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



5TH EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT IN SAINT-ETIENNE!



This free event, open to all, enables the public to discover the people behind today?s research during a convivial and original day and evening

¡5ª NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES EN SAINT-ETIENNE!



Este evento gratuito y abierto a todos brinda al público la oportunidad de conocer mejor a las personas que están detrás de la investigación actual durante una jornada y una velada de convivencia y originalidad

5. AUSGABE DER EUROPÄISCHEN NACHT DER FORSCHER IN ST. PETERSBURG!



Eine kostenlose Veranstaltung, die für alle offen ist und der Öffentlichkeit die Möglichkeit bietet, die Menschen zu entdecken, die die Forschung von heute betreiben

Mise à jour le 2023-09-13 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès