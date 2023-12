Concert : Chantier d’amour 11 Rue d’Orival Lisieux, 4 décembre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Concert : Chantier d’amour par la Compagnie Arrivedercho

Léonie Fer remonte ses manches et n’a pas la langue dans ses poches. Elle pond des chansons comme un poule qu’a du chien, avec hypersensibilité au monde humain.

Elle éponge la vie les gens les sentiments, avec sa révolte d’enfant et son regard e femme, amoureuse passionnément.

A l’écoute des orages, des marées et des lunes sur tous les continents, et depuis la Pangée où un jour l’humanité est née, ce projet est métissé sous influences variées. Latino rock reggae, pop baroque jazz électro swing, c’est de la variété.

C’est de la chanson française à découvrir urgemment !.

2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 . .

11 Rue d’Orival

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Concert: Chantier d’amour by Compagnie Arrivedercho

Léonie Fer rolls up her sleeves and doesn’t mince her words. She lays down songs like a hen with a dog, with hypersensitivity to the human world.

She mops up life, people and feelings, with a child’s rebellion and a woman’s gaze, passionately in love.

Listening to storms, tides and moons on every continent, and since Pangaea where humanity was born one day, this project is a blend of various influences. Latino rock reggae, pop baroque jazz electro swing, it’s variety.

It’s French chanson to be discovered urgently!

Concierto: Chantier d’amour de la Compagnie Arrivedercho

Léonie Fer se arremanga y no tiene pelos en la lengua. Canta como una gallina con su perro, hipersensible al mundo humano.

Recoge la vida, las personas y los sentimientos, con la rebeldía de una niña y la mirada de una mujer apasionadamente enamorada.

Escuchando las tormentas, las mareas y las lunas de todos los continentes, y desde Pangea donde un día nació la humanidad, este proyecto es una mezcla de influencias diversas. Reggae rock latino, pop barroco jazz electro swing, es variedad.

¡Es chanson francesa que hay que descubrir cuanto antes!

Konzert: Chantier d’amour von der Compagnie Arrivedercho

Léonie Fer krempelt die Ärmel hoch und hat die Zunge nicht in den Taschen. Sie singt Lieder wie ein Huhn mit Hund, mit Überempfindlichkeit gegenüber der menschlichen Welt.

Sie schwämmt das Leben, die Menschen und die Gefühle mit der Revolte eines Kindes und dem Blick einer Frau, die leidenschaftlich verliebt ist.

Sie hört den Stürmen, Gezeiten und Monden auf allen Kontinenten zu, und seit Pangäa, wo die Menschheit eines Tages geboren wurde, ist dieses Projekt eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen. Latino Rock Reggae, barocker Pop Jazz Elektro Swing, das ist Vielfalt.

Das ist französischer Chanson, den es dringend zu entdecken gilt!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT CA de Lisieux Normandie