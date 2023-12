Le dernier voyage du docteur korczak 11 Rue d’Orival Lisieux, 4 décembre 2023, Lisieux.

Ce jour de novembre 1940, 170 enfants juifs marchent dans les rues de Varsovie. Le cœur serre´ mais la te^te haute, conduits par le grand docteur Korczak, ils quittent leur bel orphelinat pour rejoindre le ghetto. Leur nouvelle maison est beaucoup plus petite, et le ghetto ressemble a` une prison ou` sont enferme´s les juifs, chaque jour plus nombreux. Heureusement, le docteur Korczak veille sur eux….

On this day in November 1940, 170 Jewish children march through the streets of Warsaw. With hearts tight but heads held high, led by the great Doctor Korczak, they left their beautiful orphanage for the ghetto. Their new home is much smaller, and the ghetto resembles a prison where more and more Jews are locked up. Fortunately, Dr Korczak looks after them?

En este día de noviembre de 1940, 170 niños judíos caminan por las calles de Varsovia. Con el corazón apretado pero la cabeza alta, guiados por el gran doctor Korczak, abandonaron su hermoso orfanato para dirigirse al gueto. Su nuevo hogar era mucho más pequeño, y el gueto parecía una prisión donde cada vez había más judíos. Afortunadamente, el doctor Korczak vela por ellos..

An diesem Tag im November 1940 gingen 170 jüdische Kinder durch die Straßen von Warschau. Mit bedrücktem Herzen, aber erhobenen Hauptes verlassen sie, angeführt von dem großen Doktor Korczak, ihr schönes Waisenhaus und machen sich auf den Weg ins Ghetto. Ihr neues Zuhause ist viel kleiner und das Ghetto gleicht einem Gefängnis, in dem immer mehr Juden eingesperrt werden. Zum Glück wacht Dr. Korczak über sie

