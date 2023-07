Centre aquatique Argona 11 rue Devendeville Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Le complexe Aquatique, Forme & Bien-être, ARGONA, ouvert en 2016, vous propose de multiples services tout au long de l’année. Situé à Vouziers et dans un cadre verdoyant, ARGONA est un équipement dont le rayonnement dépasse le territoire intercommunal. Le complexe s’organise autour de 3 espaces :- Un espace Aquatique organisé autour d’un bassin sportif de 25 mètres sur 5 couloirs doté d’un fond mobile, une pataugeoire pour les personnes souhaitant nager, se détendre, s’amuser au cœur du territoire ardennais.- Un espace Bien-être propice à la quiétude avec son sauna, hammam et jacuzzi.- Un espace Forme qui propose aux adultes un plateau cardio-training & musculation de 290 m² permettant de vous dépasser et repousser vos limites. ARGONA propose également de nombreuses activités aquatiques à destination des adultes : AquaGym, AquaBike, AquaJogg… Évacuation des bassins : 15 minutes avant la fermeture de l’établissement. Retrouvez les horaires ici.

11 rue Devendeville

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



The Aquatic, Fitness & Wellness complex, ARGONA, opened in 2016, offers multiple services throughout the year. Located in Vouziers and in a green setting, ARGONA is a facility whose influence exceeds the intermunicipal territory. The complex is organized around 3 areas:- An aquatic area organized around a 25-meter sports pool with 5 lanes and a movable floor, a paddling pool for people wishing to swim, relax and have fun in the heart of the Ardennes.- A wellness area conducive to tranquility with its sauna, steam room and Jacuzzi.- A fitness area that offers adults a cardio-training and bodybuilding platform of 290 m² to push you and your limits. ARGONA also offers numerous aquatic activities for adults: AquaGym, AquaBike, AquaJogg… Evacuation of the pools: 15 minutes before closing time. Find the schedules here

El complejo acuático, de fitness y bienestar ARGONA, inaugurado en 2016, ofrece una amplia gama de servicios durante todo el año. Situada en Vouziers y en un entorno verde, ARGONA es una instalación cuya influencia se extiende más allá del territorio intermunicipal. El complejo se organiza en torno a 3 zonas:- Una zona acuática organizada en torno a una piscina deportiva de 25 metros con 5 calles y fondo móvil, una piscina infantil para las personas que deseen nadar, relajarse y divertirse en el corazón de las Ardenas.- Una zona de bienestar propicia a la tranquilidad con su sauna, hammam y jacuzzi.- Una zona de fitness que ofrece a los adultos una plataforma de cardio-training y musculación de 290 m² que le permitirá superarse y superar sus límites. ARGONA también ofrece numerosas actividades acuáticas para adultos: AquaGym, AquaBike, AquaJogg… Evacuación de las piscinas: 15 minutos antes del cierre. Encuentre los horarios aquí

Der 2016 eröffnete Wasser-, Fitness- und Wellness-Komplex ARGONA bietet Ihnen das ganze Jahr über zahlreiche Dienstleistungen. ARGONA befindet sich in Vouziers in einer grünen Umgebung und ist eine Einrichtung, die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Der Komplex besteht aus drei Bereichen:- einem Wasserbereich mit einem 25 m langen Sportbecken mit 5 Bahnen und beweglichem Boden sowie einem Planschbecken für alle, die im Herzen der Ardennen schwimmen, sich entspannen und vergnügen möchten;- einem Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool;- einem Fitnessbereich mit einem 290 m² großen Kardio- und Krafttrainingsbereich für Erwachsene, in dem Sie über sich hinauswachsen und Ihre Grenzen verschieben können. ARGONA bietet auch zahlreiche Wassersportaktivitäten für Erwachsene an: AquaGym, AquaBike, AquaJogg usw. Verlassen der Becken: 15 Minuten vor Schließung der Einrichtung. Die Öffnungszeiten finden Sie hier

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme