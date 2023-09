Présentation de l’association Loto Animaux 11 rue des ormes Saint-Pierre-lès-Nemours, 15 octobre 2023, Saint-Pierre-lès-Nemours.

Saint-Pierre-lès-Nemours,Seine-et-Marne

Médiatiser le projet d’un loto national en faveur des animaux. Organiser un loto national où les bénéfices seraient reversés aux petites associations et aux foyers les plus modestes pour qu’ils puissent prendre soin de leurs animaux et de ceux des rues..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

11 rue des ormes Espace Viking

Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



To publicize the project of a national lottery in favor of animals. Organize a national lottery, with proceeds going to small associations and low-income households to help them care for their pets and street animals.

Dar a conocer la idea de una lotería nacional para los animales. Organizar una lotería nacional cuyos beneficios se donen a pequeñas asociaciones y a los hogares más pobres para que puedan ocuparse de sus animales y de los de la calle.

Verbreiten Sie das Projekt einer nationalen Lotterie zugunsten von Tieren in den Medien. Organisieren Sie eine nationale Lotterie, bei der die Gewinne an kleine Vereine und einkommensschwache Haushalte gehen, damit diese sich um ihre Tiere und Straßentiere kümmern können.

