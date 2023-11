MARCHÉ DE NOËL – LA BAZOGE 11 rue des Hortensias La Bazoge Catégories d’Évènement: La Bazoge

Sarthe MARCHÉ DE NOËL – LA BAZOGE 11 rue des Hortensias La Bazoge, 14 décembre 2023, La Bazoge. La Bazoge,Sarthe Marché de noël.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 20:00:00. .

11 rue des Hortensias Place des tramways

La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire



Christmas Market Mercado de Navidad Weihnachtsmarkt Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Bazoge, Sarthe Autres Lieu 11 rue des Hortensias Adresse 11 rue des Hortensias Place des tramways Ville La Bazoge Departement Sarthe Lieu Ville 11 rue des Hortensias La Bazoge latitude longitude 48.0979194;0.15182402

11 rue des Hortensias La Bazoge Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bazoge/