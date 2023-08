Exposition | Multivers 11 Rue des Hironvales Creil, 8 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Rendez-vous du 8 septembre au 8 octobre à la Maison Creilloise Des Associations pour découvrir l’exposition « Multivers _Les récits incroyables des Jeunes2Creil ». Exposition réalisée par les élèves du Manga Club.

Gratuit ouvert à tous. Vernissage le 15 septembre à 18h30.

2023-09-08 fin : 2023-10-08

11 Rue des Hironvales

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Join us from September 8 to October 8 at the Maison Creilloise Des Associations to discover the exhibition « Multivers _Les récits incroyables des Jeunes2Creil ». Exhibition created by Manga Club students.

Free and open to all. Opening on September 15 at 6:30 p.m

Acompáñenos del 8 de septiembre al 8 de octubre en la Maison Creilloise Des Associations para descubrir la exposición « Multivers _Les récits incroyables des Jeunes2Creil ». Exposición creada por los alumnos del Manga Club.

Gratuita y abierta a todos. Inauguración el 15 de septiembre a las 18.30 h

Besuchen Sie vom 8. September bis zum 8. Oktober das Maison Creilloise Des Associations, um die Ausstellung « Multivers _Les récits incroyables des Jeunes2Creil » (Multiversum _Die unglaublichen Geschichten der Jeunes2Creil) zu sehen. Die Ausstellung wurde von den Schülern des Manga Clubs erstellt.

Kostenlos für alle zugänglich. Vernissage am 15. September um 18.30 Uhr

