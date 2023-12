ATELIER DE FABRICATION D’UN MORIN KHUUR 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe ATELIER DE FABRICATION D’UN MORIN KHUUR 11 Rue des Frères Gréban Le Mans, 23 janvier 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 09:00:00

fin : 2024-01-27 17:30:00 . Susann Chuchollek, luthière chez Klangberg (organisme de création de projets sur la lutherie du monde) propose d’apprendre à fabriquer un instrument emblématique de la Mongolie : le Morin Khuur. Cette vièle mongole, avec une tête de cheval sculptée au bout du manche, est utilisée pour accompagner des chants diphoniques et les contes. Vous apprendrez les techniques de collage avec serre-joints, réalisation de tenon-mortaise, l’utilisation du rabot, de l’alésoir ou des ciseaux à bois. Les bois utilisés seront du frêne, du sipo, de l’acajou et du contreplaqué frêne et bouleau. Les cordes seront en nylon. Vous pourrez personnaliser les décorations de votre instrument, avec de la pyrogravure ou de la gravure.

Lieu : au CPFI

Durée : 5 jours

Tarif : 320€ EUR.

11 Rue des Frères Gréban CPFI

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu 11 Rue des Frères Gréban Adresse 11 Rue des Frères Gréban CPFI Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Latitude 48.00551 Longitude 0.18919 latitude longitude 48.00551;0.18919

11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/