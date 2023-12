STAGE DE CHANT DIPHONIQUE 11 Rue des Frères Gréban Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Dans le cadre de Le Mans Sonore : Stage de découverte et de pratique qui permettra à chacune et chacun de travailler sur le souffle et sur les harmoniques de sa propre voix.

Cette acrobatie de la voix semble virtuose, mais elle est accessible à tous si on nous en donne les clés. N’importe qui peut être initié à ce chant diphonique, ceci sans aucun prérequis. D’autres évènements sur la musique de Mongolie sont proposés par le CPFI : conférence, projection d’un film…

11 Rue des Frères Gréban CPFI

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



