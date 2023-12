Les Apéritifs de la Tour 11 Rue des Forges Dijon, 24 août 2024, Dijon.

Dijon

Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles pour contempler la ville à 360° en prenant l’apéritif!

Les soirées apéritives de la Tour vous offrent une expérience unique tous les vendredis et samedis soirs du 24 mai au 26 octobre 2024.

Les Horaires : Le before 18h30 à 19h45 et l’after de 20h à 21h15.

Tarif unique* : 25 € (attention : pour les enfants de moins de 18 ans, réservation obligatoire)

Il est nécessaire de réserver un créneau pour les bébés et enfants de moins de 4 ans au plein tarif.

* Ce tarif inclut la montée de la Tour encadrée par un accompagnateur de l’Office de Tourisme qui effectuera des commentaires historiques, l’apéritif composé de blanc cassis** et bouchées apéritives.

Dégustation d’une gougère élaborée exclusivement pour les Apéritifs de la Tour.

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Montée de 316 marches. La montée est limitée à 17 personnes. La montée est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’informations sur l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Dijon Métropole.

En cas de pluie, l’apéritif sera servi salle de la Méridienne (salle historique se situant en dessous de la terrasse de la tour).

« Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

Nous vous invitons à prendre vos dispositions avant le départ de la visite. »

11 Rue des Forges Office de Tourisme de Dijon Métropole

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



