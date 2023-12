Balade gourmande 11 Rue des Forges Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

fin : 2024-02-17 18:45:00 . Dijon, Capitale de la Bourgogne Franche-Comté, recèle de nombreuses spécialités et traditions culinaires ancestrales, au fil de cette promenade, vous découvrirez la multitude des commerces de bouches de la ville et dégusterez les produits emblématiques des tables bourguignonnes tout en vous laissant compter l’histoire de la ville au fil de la balade de 1h45 menée par un guide conférencier. Cette visite inclut la visite de boutiques emblématiques de la ville de Dijon, qui ont fait la réputation des produits phares tels que la moutarde, le pain d’épices (qui vous seront présentés en emballage individuel), ainsi que 2 vins et une crème de cassis servis dans un caveau. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération. EUR.

