Début : 2024-01-05 19:00:00

fin : 2024-01-05 20:45:00 . Illuminations, veillées de l’avent, fête des lumières… Autant de rendez-vous qui font des lumières de Noël, une tradition incontournable des fêtes de fin d’année !

Afin de (re)découvrir toutes ces traditions de Noël, l’Office de Tourisme de Dijon métropole vous propose des déambulations nocturnes éclairées à la lanterne. Accompagné de votre guide, vous apprendrez nombre d’anecdotes sur les traditions de Noël dans la métropole. EUR.

11 Rue des Forges Office de Tourisme de Dijon Métropole

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

