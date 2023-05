Soirée Tapas – Blues 11 rue des Fleurs, 9 juin 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Venez profiter d’une belle soirée musicale, autour de délicieuses spécialités espagnoles !.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

11 rue des Fleurs

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy an evening of music and delicious Spanish specialities!

Venga a disfrutar de una maravillosa velada con música y deliciosas especialidades españolas

Genießen Sie einen schönen musikalischen Abend bei leckeren spanischen Spezialitäten!

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

