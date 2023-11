SPECTACLE DE MAGIE 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines, 17 décembre 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Laissez la magie de Noël opérer dans les yeux des petits et grands !

L’APE vous invite à un spectacle de magie pour partager un bon moment en famille ou entre amis !

Comment participer?

Il vous suffit d’envoyer un e-mail en précisant le nombre d’enfants et d’adultes participants avant le 12 décembre.

Crêpes et boissons à la vente sur place

Venez nombreux !. Tout public

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

11 Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



Let the magic of Christmas work in the eyes of young and old!

The APE invites you to enjoy a magic show with family and friends!

How do you get involved?

Simply send an e-mail specifying the number of children and adults taking part before December 12.

Pancakes and drinks for sale on site

Come one, come all!

¡Deje que la magia de la Navidad actúe en los ojos de grandes y pequeños!

¡La APE te invita a un espectáculo de magia para compartir un buen rato con la familia y los amigos!

¿Cómo participar?

Sólo tienes que enviar un correo electrónico especificando el número de niños y adultos participantes antes del 12 de diciembre.

Venta de tortitas y bebidas in situ

Venid todos

Lassen Sie den Zauber der Weihnacht in den Augen von Groß und Klein wirken!

Die EV lädt Sie zu einer Zaubershow ein, um mit der Familie oder Freunden einen schönen Moment zu verbringen!

Wie können Sie teilnehmen?

Senden Sie einfach bis zum 12. Dezember eine E-Mail mit der Anzahl der teilnehmenden Kinder und Erwachsenen.

Crêpes und Getränke werden vor Ort verkauft

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CATTENOM ET ENVIRONS