CONCERT DE SAINTE CÉCILE 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines, 26 novembre 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

L’orchestre d’harmonie vous donne rendez-vous pour le traditionnel concert de Sainte-Cécile.

Venez encourager les musiciens qui se rassemblent pour célébrer Sainte-Cécile, patronne de la musique et des musiciens.

Un verre de l’amitié sera offert à la fin du concert.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

11 Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



The wind band invites you to its traditional Sainte-Cécile concert.

Come and cheer on the musicians as they come together to celebrate Sainte-Cécile, patron saint of music and musicians.

A friendly drink will be served at the end of the concert.

La banda de música le invita a su tradicional concierto Sainte-Cécile.

Venga a apoyar a los músicos en su celebración de Sainte-Cécile, patrona de la música y de los músicos.

Al final del concierto se servirá una bebida amistosa.

Das Blasorchester lädt Sie zum traditionellen Konzert der Heiligen Cäcilie ein.

Kommen Sie und feuern Sie die Musiker an, die sich versammeln, um die Heilige Cäcilie, die Schutzpatronin der Musik und der Musiker, zu feiern.

Am Ende des Konzerts wird ein Glas der Freundschaft angeboten.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS