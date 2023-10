SOIRÉE SPECTACLE – TÉLÉTHON 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines, 18 novembre 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Les associations et la mairie vous proposent une soirée spectacle au profit de l’AFM Téléthon.

Dégustez un repas fait maison avec : apéritif, velouté automnal, bœuf bourguignon, purée, salade de fruits, café ou thé.

Pour le côté spectacle, les associations AnVol, la chorale Yema et l’Orchestre d’Harmonie assureront l’animation de la soirée.

Réservation obligatoire avant le 9 novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . 12 EUR.

11 Rue des écoles

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



The associations and the town hall are organizing an evening of entertainment in aid of the AFM Telethon.

Enjoy a home-cooked meal including aperitif, autumn velouté, b?uf bourguignon, mashed potatoes, fruit salad, coffee or tea.

The evening’s entertainment will be provided by the AnVol associations, the Yema choir and the Orchestre d’Harmonie.

Reservations required by November 9.

Las asociaciones y el Ayuntamiento organizan una velada a beneficio del Telemaratón de la AFM.

Disfrute de una comida casera que incluye un aperitivo, velouté de otoño, buey a la borgoñona, puré de patatas, ensalada de frutas, café o té.

La velada estará amenizada por las asociaciones AnVol, el coro Yema y la Orchestre d’Harmonie.

Es necesario reservar antes del 9 de noviembre.

Die Vereine und das Rathaus bieten Ihnen einen Showabend zugunsten des AFM Telethon an.

Genießen Sie ein hausgemachtes Essen mit: Aperitif, Herbstsüppchen, B?uf bourguignon, Kartoffelpüree, Obstsalat, Kaffee oder Tee.

Für Unterhaltung sorgen die Vereine AnVol, der Chor Yema und das Orchestre d’Harmonie.

Reservierungen sind bis zum 9. November erforderlich.

