GALAXY SHOW DINER SPECTABLE 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines, 21 octobre 2023, Volmerange-les-Mines.

Volmerange-les-Mines,Moselle

Venez vivre ou revivre une soirée extraordinaire avec Tati Galaxy et animée par Valéry Henocque.

Tati Galaxy n’a pas peur d’expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux costumes pour offrir un spectacle qui sort de l’ordinaire. Elle est une force de la nature. Elle sait comment mélanger les genres pour offrir un spectacle unique, rempli d’humour, de glamour et de volupté. Avec elle, vous êtes assuré de passer une soirée inoubliable, où vous serez surpris, charmé.

Et pour un spectacle encore plus grandiose, Tati Galaxy sera accompagné de Misty Phoenix et Jenny From The Bloc Note.

Le spectacle est accompagné d’un repas.

Réservation obligatoire avant le 15 octobre 2023.. Adultes

Samedi 2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . 55 EUR.

11 Rue des écoles Salle des Fêtes

Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est



Experience or relive an extraordinary evening with Tati Galaxy, hosted by Valéry Henocque.

Tati Galaxy isn’t afraid to experiment with new ideas and costumes to create a show that’s out of the ordinary. She’s a force of nature. She knows how to mix genres to deliver a unique show, filled with humor, glamour and voluptuousness. With her, you’re guaranteed an unforgettable evening of surprise and delight.

And for an even bigger show, Tati Galaxy will be joined by Misty Phoenix and Jenny From The Bloc Note.

The show is accompanied by a meal.

Reservations required by October 15, 2023.

Venga a vivir o revivir una velada extraordinaria con Tati Galaxy, presentado por Valéry Henocque.

Tati Galaxy no tiene miedo de experimentar con nuevas ideas y disfraces para crear un espectáculo que destaque entre la multitud. Es una fuerza de la naturaleza. Sabe mezclar géneros para crear un espectáculo único, lleno de humor, glamour y voluptuosidad. Con ella, tendrá garantizada una velada inolvidable, en la que quedará sorprendido y encantado.

Y para un espectáculo aún mayor, Tati Galaxy estará acompañada por Misty Phoenix y Jenny From The Bloc Note.

El espectáculo se acompaña de una comida.

Reserva obligatoria antes del 15 de octubre de 2023.

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend mit Tati Galaxy, der von Valéry Henocque moderiert wird.

Tati Galaxy hat keine Angst davor, mit neuen Ideen und Kostümen zu experimentieren, um eine Show zu bieten, die nicht alltäglich ist. Sie ist eine Naturgewalt. Sie weiß, wie man die Genres mischt, um eine einzigartige Show voller Humor, Glamour und Sinnlichkeit zu bieten. Mit ihr können Sie sicher sein, einen unvergesslichen Abend zu verbringen, an dem Sie überrascht und verzaubert werden.

Und für eine noch grandiosere Show wird Tati Galaxy von Misty Phoenix und Jenny From The Bloc Note begleitet.

Die Show wird von einem Essen begleitet.

Reservierungen sind bis zum 15. Oktober 2023 erforderlich.

