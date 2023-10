Halloween 11 Rue des Ecoles Trie-sur-Baïse, 31 octobre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

14h à 15h30 Chasse aux bonbons pour les enfants du Centre de Loisirs.

18h30 à 22h Soirée Maison Hantée ouvert à tous, venez déguisé à la Maison Enfance Jeunesse..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

11 Rue des Ecoles TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



2pm to 3.30pm Candy hunt for children at the Leisure Center.

6.30 pm to 10 pm Haunted House Evening open to all, come in costume to the Maison Enfance Jeunesse.

de 14.00 a 15.30 h Truco o trato para niños en el Centro de Ocio.

de 18.30 a 22.00 h Noche de la Casa Encantada abierta a todos, ven disfrazado a la Maison Enfance Jeunesse.

14:00 bis 15:30 Uhr Bonbonjagd für die Kinder des Centre de Loisirs.

18:30 bis 22:00 Uhr Geisterhaus-Abend für alle, kommen Sie verkleidet in die Maison Enfance Jeunesse.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65