SAINT NICOLAS 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne, 3 décembre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

Venez participer en famille à la Saint Nicolas à Clermont en Argonne. Tout public

Dimanche 2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

11 rue des Déportés Pôle culturel

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Bring the whole family to Saint Nicolas Day in Clermont en Argonne

Acude con toda la familia a la fiesta de San Nicolás en Clermont en Argonne

Nehmen Sie mit Ihrer Familie am Nikolaustag in Clermont en Argonne teil

Mise à jour le 2023-10-18 par OT DU PAYS D’ARGONNE