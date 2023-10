TROC VERT 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne, 22 octobre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

Vous souhaitez échanger des plants de jardin,arbustes, bulbes, de la décoration mais aussi des conseils de jardinage, de paillage et de compostage ? Rendez-vous est donné au troc vert. Vous pourrez également profiter de la présence de la grainothèque et des animations sur les graines pour comprendre les différentes techniques de conservation et de stockage avec l’écomusée d’Hannonville sous les Côtes et Argonne Fan’Nature. Une exposition mycologique complètera la manifestation.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 16:00:00. 0 EUR.

11 rue des Déportés

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Would you like to swap garden plants, shrubs, bulbs, ornaments, as well as gardening, mulching and composting tips? We’re looking forward to seeing you at the Green Barter. You’ll also be able to take advantage of the presence of the grain library and seed animations to understand the different techniques of conservation and storage with the Hannonville sous les Côtes eco-museum and Argonne Fan’Nature. A mycological exhibition will complete the event.

¿Te gustaría intercambiar plantas de jardín, arbustos, bulbos y adornos, así como consejos sobre jardinería, acolchado y compostaje? Entonces venga al Intercambio Verde. También podrá aprovechar la presencia de la cerealoteca y las actividades sobre semillas para conocer las diferentes técnicas de conservación y almacenamiento con el ecomuseo de Hannonville sous les Côtes y Argonne Fan’Nature. Una exposición micológica completará el evento.

Sie möchten Gartenpflanzen, Sträucher, Blumenzwiebeln, Dekorationsartikel, aber auch Garten-, Mulch- und Kompostierungstipps tauschen? Dann treffen Sie sich zum « Troc vert ». Sie können auch von der Anwesenheit der Grainothek und den Animationen über Samen profitieren, um die verschiedenen Techniken der Konservierung und Lagerung mit dem Ecomusée d’Hannonville sous les Côtes und Argonne Fan’Nature zu verstehen. Eine mykologische Ausstellung rundet die Veranstaltung ab.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU PAYS D’ARGONNE