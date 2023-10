EXPOSITION MYCOLOGIQUE 11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne, 21 octobre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

Encadré par des mycologues, venez participer au ramassage de champignons. Rendez-vous à 14h au pôle culturel de Clermont en Argonne.

Pour les amateurs et les curieux, une exposition mycologique présentera la récolte de la veille. Des mycologues avertis de Courtisols (51) seront présents pour l’identification. Vous avez ramassé des champignons et vous ne les connaissez pas, n’hésitez pas à venir rencontrer ces passionnés qui sauront vous les identifier.. Tout public

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. 0 EUR.

11 rue des Déportés

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Supervised by mycologists, come and take part in mushroom picking. Meet at 2pm at the Clermont en Argonne cultural center.

For amateurs and the curious, a mycological exhibition will present the previous day’s harvest. Experienced mycologists from Courtisols (51) will be on hand for identification. If you’ve picked mushrooms and don’t know what they are, don’t hesitate to come and meet these enthusiasts, who will be able to identify them for you.

Bajo la supervisión de micólogos, venga a ayudar a recoger setas. Cita a las 14:00 en el centro cultural de Clermont en Argonne.

Una exposición micológica mostrará la cosecha del día anterior. Micólogos experimentados de Courtisols (51) le ayudarán a identificar las setas. Si ha recogido setas y no sabe lo que son, no dude en venir a conocer a estos aficionados, que podrán identificarlas por usted.

Nehmen Sie unter Anleitung von Mykologen am Pilzsammeln teil. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kulturzentrum von Clermont en Argonne.

Für Liebhaber und Neugierige gibt es eine mykologische Ausstellung, in der die Ernte des Vortags präsentiert wird. Erfahrene Mykologen aus Courtisols (51) werden für die Identifizierung anwesend sein. Wenn Sie Pilze gesammelt haben und sie nicht kennen, zögern Sie nicht, diese leidenschaftlichen Pilzsammler zu treffen, die Ihnen helfen können, sie zu identifizieren.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT DU PAYS D’ARGONNE