Spectacle interactif de Noël avec School of rock 11 rue des Arts Ouistreham, 3 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le Pavillon vous invite à un concert de rock et pop rock dont le groupe est composé de collégiens et de lycéens encadrés par des enseignants du collège Lechanteur de Caen..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Le Pavillon invites you to a rock and pop rock concert featuring a group of middle and high school students coached by teachers from Lechanteur College in Caen.

El Pavillon le invita a un concierto de rock y pop rock a cargo de un grupo de alumnos de secundaria dirigidos por profesores del colegio Lechanteur de Caen.

Der Pavillon lädt Sie zu einem Rock- und Pop-Rock-Konzert ein, dessen Band aus Mittel- und Oberschülern besteht, die von Lehrern des Collège Lechanteur in Caen betreut werden.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Caen la Mer