Atelier « Réaliser des décorations de Noël » 11 rue des Arts Ouistreham, 2 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez créer des designs incroyables et complexes pour égayer vos sapins !

Pour enfant de moins de 12 ans.

Sur inscription 02 31 25 51 60.

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and create incredible, intricate designs to brighten up your tree!

For children under 12.

Registration 02 31 25 51 60

¡Ven a crear increíbles y complejos diseños para alegrar tu árbol!

Para menores de 12 años.

Inscripción obligatoria 02 31 25 51 60

Komm und erschaffe unglaubliche und komplexe Designs, um deine Weihnachtsbäume aufzuhellen!

Für Kinder unter 12 Jahren.

Nach Anmeldung 02 31 25 51 60

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité