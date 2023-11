Après-midi manga 11, rue des Arts Ouistreham, 18 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le conseil local des jeunes organise une après-midi manga.

Au programme :Atelier dessin manga avec Crystal, de 14h30 à 16h30Mangas et écriture japonaiseAtelier origamisJeux interactifs et bande d’arcadeStand coiffure.

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

11, rue des Arts Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The local youth council is organizing a manga afternoon.

On the program:Manga drawing workshop with Crystal, from 2:30pm to 4:30pmMangas and Japanese writingOrigami workshopInteractive games and arcade tapesHairstyling stand

El Consejo Local de la Juventud organiza una tarde de manga.

En el programa:Taller de dibujo manga con Crystal, de 14.30 a 16.30 horasMangas y escritura japonesaTaller de origamiJuegos interactivos y cintas recreativasPuesto de peluquería

Der lokale Jugendrat organisiert einen Manga-Nachmittag.

Auf dem Programm stehen:Manga-Zeichenworkshop mit Crystal, 14.30-16.30 UhrManga und japanische SchriftOrigami-WorkshopInteraktive Spiele und Arcade-StreifenFrisierstand

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité