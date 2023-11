Festival Rock in Hearts au profit de l’ACASEA 11 rue des arts Ouistreham, 18 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

L’ACASEA organise un concert caritatif du groupe Yellow Sticker au Pavillon de Ouistreham Riva-Bella au profit des enfants des rues de Thaïlande, scolarisés dans des écoles dont s’occupent leurs partenaires.

Ces enfants peuvent ainsi acquérir les bases nécessaires à une insertion dans le système scolaire ou professionnel thaïlandais. L’ACASEA œuvre sur bien d’autres projets avec différents partenaires locaux en Thaïlande et au Cambodge, que ce soit contre la lutte contre le trafic des êtres humains, pour une agriculture vivrière et durable, et la défense de toutes les personnes en difficulté..

2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

11 rue des arts pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



ACASEA is organizing a charity concert by the band Yellow Sticker at the Pavillon de Ouistreham Riva-Bella to benefit street children in Thailand, who attend schools run by their partners.

In this way, these children can acquire the basic skills they need to integrate into the Thai school or vocational system. ACASEA is involved in many other projects with local partners in Thailand and Cambodia, including the fight against human trafficking, the promotion of sustainable food-producing agriculture, and the defense of all people in difficulty.

ACASEA organiza en el Pavillon de Ouistreham Riva-Bella un concierto benéfico de Yellow Sticker en favor de los niños de la calle de Tailandia, que asisten a escuelas dirigidas por sus socios.

Estos niños tienen la oportunidad de adquirir las competencias básicas necesarias para integrarse en el sistema escolar o laboral tailandés. ACASEA participa en muchos otros proyectos con socios locales en Tailandia y Camboya, como la lucha contra el tráfico de seres humanos, la promoción de una agricultura de subsistencia sostenible y la defensa de todas las personas en dificultades.

ACASEA organisiert ein Benefizkonzert der Gruppe Yellow Sticker im Pavillon von Ouistreham Riva-Bella zugunsten von Straßenkindern in Thailand, die in den von ihren Partnern betreuten Schulen unterrichtet werden.

Diese Kinder können so die notwendigen Grundlagen für eine Eingliederung in das thailändische Schul- oder Berufssystem erwerben. ACASEA arbeitet mit verschiedenen lokalen Partnern in Thailand und Kambodscha an vielen weiteren Projekten, sei es im Kampf gegen den Menschenhandel, für eine nachhaltige Landwirtschaft und den Schutz aller Menschen in Not.

