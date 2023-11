Matinée de l’emploi autour des métiers du soin et de l’accompagnement en structure et à domicile 11, rue des Arts Ouistreham, 18 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Vous êtes en recherche d’emploi, de stage ou vous avez le souhait d’une reconversion ?

Le CCAS de Ouistreham Riva-Bella organise pour la première fois une matinée de l’emploi autour des métiers du soin et de l’accompagnement en structure et à domicile. Il a lieu le samedi 18 novembre, de 9h à 12h, au Pavillon (11, rue des Arts), à Ouistreham Riva-Bella.

Animations et ateliers avec notamment une table ronde autour du sujet à 10h30.

Entrée libre et gratuite.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

11, rue des Arts Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Are you looking for a job, an internship or looking to retrain?

For the first time, the Ouistreham Riva-Bella CCAS is organizing an employment morning focusing on jobs in the care and support professions, both in facilities and at home. It takes place on Saturday November 18, from 9am to 12pm, at the Pavillon (11, rue des Arts), in Ouistreham Riva-Bella.

Activities and workshops, including a round-table discussion on the subject at 10:30 a.m.

Free admission

¿Busca trabajo, prácticas o quiere reciclarse?

Por primera vez, la CCAS de Ouistreham Riva-Bella organiza una mañana de empleo centrada en las profesiones de cuidados y asistencia, tanto en centros asistenciales como a domicilio. Tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, de 9.00 a 12.00 horas, en el Pavillon (11, rue des Arts), en Ouistreham Riva-Bella.

Actividades y talleres, incluida una mesa redonda sobre el tema a las 10.30 h.

Entrada gratuita

Sie sind auf der Suche nach einem Job, einem Praktikum oder möchten sich umorientieren?

Das CCAS von Ouistreham Riva-Bella organisiert zum ersten Mal einen Jobmorgen rund um die Berufe der Pflege und Betreuung in Einrichtungen und zu Hause. Er findet am Samstag, den 18. November, von 9.00 bis 12.00 Uhr im Pavillon (11, rue des Arts) in Ouistreham Riva-Bella statt.

Animationen und Workshops, insbesondere ein Rundtischgespräch zum Thema um 10.30 Uhr.

Freier Eintritt

