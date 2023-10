Halloween au Pavillon 11 rue des arts Ouistreham, 31 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez fêter Halloween en famille au Pavillon de Ouistreham ! Au programme : Maquillage, bonbons, photos, concours du plus beau déguisement, sculpture sur ballon, lecture autour d’halloween, marionettiste…

Le Photo Club de Ouistreham réalisera des portraits des participants..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. .

11 rue des arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and celebrate Halloween with your family at the Pavillon de Ouistreham! On the program: make-up, candy, photos, best disguise contest, balloon sculpture, Halloween readings, puppeteer?

The Ouistreham Photo Club will be taking portraits of participants.

¡Ven a celebrar Halloween con toda la familia en el Pavillon de Ouistreham! En el programa: pintacaras, caramelos, fotos, concurso de disfraces, globoflexia, lecturas de Halloween, titiritero?

El Club de Fotografía de Ouistreham retratará a los participantes.

Feiern Sie mit Ihrer Familie Halloween im Pavillon von Ouistreham! Auf dem Programm stehen: Schminken, Süßigkeiten, Fotos, Wettbewerb um das schönste Kostüm, Ballonschnitzen, Halloween-Lesungen, Puppenspieler?

Der Fotoclub von Ouistreham wird Porträts der Teilnehmer anfertigen.

