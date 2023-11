Stage et ateliers de danse avec Karine Saporta 11 rue des Arts Ouistreham, 30 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Pendant les vacances scolaires, Karine Saporta vous propose une série de stages et ateliers pour tous les âges au Pavillon de Ouistreham.

Au programme :Le matin de 10 à 12h : cours d’initiation à la danse contemporaine pour les enfants et ados, à partir de 10 ansL’après-midi de 15 à 17h : ateliers de partage et découverte « Danse en Famille » (grand-parents, parents, enfants).

Lundi 2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



During the school vacations, Karine Saporta offers a series of workshops for all ages at the Pavillon de Ouistreham.

In the morning from 10 to 12 am: introduction to contemporary dance for children and teenagers, from 10 years old. In the afternoon from 3 to 5 pm: sharing and discovery workshops « Family Dance » (grandparents, parents, children)

Durante las vacaciones escolares, Karine Saporta ofrece una serie de talleres para todas las edades en el Pavillon de Ouistreham.

En el programa: Por la mañana de 10 a 12: clases de iniciación a la danza contemporánea para niños y adolescentes, a partir de 10 años Por la tarde de 3 a 5: talleres de intercambio y descubrimiento « Danza en familia » (abuelos, padres, niños)

Während der Schulferien bietet Karine Saporta im Pavillon von Ouistreham eine Reihe von Kursen und Workshops für alle Altersgruppen an.

Auf dem Programm stehen:Vormittags von 10 bis 12 Uhr: Einführungskurse in den zeitgenössischen Tanz für Kinder und Jugendliche ab 10 JahrenNachmittags von 15 bis 17 Uhr: Workshops zum Austausch und zur Entdeckung « Danse en Famille » (Großeltern, Eltern, Kinder)

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité