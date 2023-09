Après-midi « e-sport » 11 rue des Arts Ouistreham, 30 septembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez vous affronter en ligne lors d’une après-midi « e-sport » au Pavillon de Ouistreham..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and compete online during an afternoon of e-sport at the Pavillon de Ouistreham.

Venga a competir en línea durante una tarde de deportes electrónicos en el Pavillon de Ouistreham.

Treten Sie bei einem « E-Sport »-Nachmittag im Pavillon von Ouistreham online gegeneinander an.

