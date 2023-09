Atelier « initiation au massage bébé » 11 rue des Arts Ouistreham, 27 septembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez participer à un atelier d’nitiation au massage bébé pour les bébés de 0 à 9 mois..

2023-09-27 09:00:00 fin : 2023-09-27 10:30:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and take part in a baby massage initiation workshop for babies aged 0 to 9 months.

Ven a participar en un taller de iniciación al masaje para bebés de 0 a 9 meses.

Nehmen Sie an einem Workshop zur Einführung in die Babymassage für Babys von 0 bis 9 Monaten teil.

