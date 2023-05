Stage découverte des arts du cirque 11, rue des arts, 10 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Avec Bric Arts Brac, initiez-vous à la pratique des arts du cirque! Découverte de la jonglerie et de l’équilibre sur objet. Stage découverte à la séance.

– 13h30 à 15h : Pour les 8-12 ans – 12€ la séance

– 15h15 à 16h15 : Pour les 5-7 ans – 9€ la séance

– 16h30 à 17h15 : Pour les 3-4 ans – 8€ la séance

Plus prévoir l’adhésion à l’association.

Sur inscription obligatoire..

Lundi 2023-07-10 à 13:30:00 ; fin : 2023-07-13 17:15:00. .

11, rue des arts Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



With Bric Arts Brac, learn about circus arts! Discover juggling and balancing on objects. Discovery workshop by session.

– 1.30 to 3pm : For 8-12 year olds – 12€ per session

– 3.15pm to 4.15pm : For 5-7 year olds – 9€ per session

– 4:30 to 5:15 pm : For 3-4 years old – 8€ per session

Plus membership to the association.

Con Bric Arts Brac, ¡aprende artes circenses! Descubre los malabares y los equilibrios sobre objetos. Taller de descubrimiento por sesión.

– de 13h30 a 15h00 : De 8 a 12 años 12? por sesión

– 15h15 a 16h15 : Para niños de 5 a 7 años ? 9? por sesión

– de 16h30 a 17h15 : Para niños de 3-4 años ? 8? por sesión

Más afiliación a la asociación.

Inscripción obligatoria.

Bric Arts Brac bietet Ihnen eine Einführung in die Zirkuskunst! Entdecken Sie das Jonglieren und das Balancieren auf Objekten. Schnupperkurs pro Sitzung.

– 13:30 bis 15:00 Uhr: Für Kinder von 8 bis 12 Jahren ? 12? pro Sitzung

– 15.15 bis 16.15 Uhr: Für Kinder von 5 bis 7 Jahren: 9 ?

– 16.30 bis 17.15 Uhr: Für Kinder von 3 bis 4 Jahren: 8 Euro pro Sitzung

Die Mitgliedschaft im Verein ist nicht vorgesehen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité