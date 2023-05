Balade contée pour tout petit 11 rue des Arts, 4 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le Pavillon de Ouistreham vous propose une balade contée pour enfant de 0 à 6ans. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un parent..

2023-07-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-04 12:00:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Pavillon de Ouistreham offers a storytelling tour for children aged 0 to 6. Children must be accompanied by a parent.

El Pavillon de Ouistreham ofrece un paseo cuentacuentos para niños de 0 a 6 años. Los niños deben ir acompañados de uno de sus padres.

Der Pavillon von Ouistreham bietet Ihnen einen Märchenspaziergang für Kinder von 0 bis 6 Jahren an. Das Kind muss von einem Elternteil begleitet werden.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité