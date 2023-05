Rallye photo 11 rue des Arts, 14 juin 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Découvrez la ville et le parcours des boîtes à lire, à partir de 8ans. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte..

2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-14 16:00:00. .

11 rue des Arts Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Discover the city and the route of the reading boxes, for children aged 8 and over. Children must be accompanied by an adult.

Descubra la ciudad y la ruta de las cajas de lectura, para niños a partir de 8 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Entdecken Sie die Stadt und den Weg der Lesekisten, ab 8 Jahren. Das Kind muss zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité