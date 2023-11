Exposition Indre Nature 11 Rue des Anciens Combattants Velles, 1 décembre 2023, Velles.

Velles,Indre

Exposition Indre Nature: « Les Milieux naturels du Val de Creuse-Val d’Anglin ».

2023-12-01 fin : 2023-12-20 . EUR.

11 Rue des Anciens Combattants

Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire



Indre Nature exhibition: « The natural environments of the Val de Creuse-Val d’Anglin »

Exposición Indre Nature: « Los entornos naturales del Val de Creuse-Val d’Anglin »

Ausstellung Indre Nature: « Die natürlichen Lebensräume des Val de Creuse-Val d’Anglin »

