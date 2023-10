Escape game « Tous contre Cornebidouille » 11 Rue des Anciens Combattants Velles, 26 octobre 2023, Velles.

Velles,Indre

3tous contre Cornebidouille »: escape game pour enfants, à partir de 6 ans.

Inscription obligatoire au 02 54 24 27 01.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

11 Rue des Anciens Combattants

Velles 36330 Indre Centre-Val de Loire



3tous contre Cornebidouille »: escape game for children aged 6 and over.

Registration required on 02 54 24 27 01

3tous contre Cornebidouille »: juego de escape para niños a partir de 6 años.

Inscripción obligatoria en el 02 54 24 27 01

3tous contre Cornebidouille »: Escape Game für Kinder ab 6 Jahren.

Anmeldung erforderlich unter 02 54 24 27 01

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Vallée de la Creuse