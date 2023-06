Ecomusée Atelier de la Main de Massiges 11 Rue de Virginy Massiges, 1 janvier 2023, Massiges.

Massiges,Marne

Dans un espace de verdure, un voyage au cœur du patrimoine, l’amour de l’esthétique des vieux outils sans la nostalgie du passé, venez admirer des œuvres de Meilleur Ouvrier de France, des miniatures agraires œuvre d’art et toute la vie d’un artisan passionné qui a construit 3 bâtiments avec des matériaux de récupération, une fontaine agréable sur plusieurs niveaux

Une visite interactive pour adultes et enfants

Infos importantes :

Prévenir en cas d’impossibilité, report possible de la visite par appel téléphonique

Musée ouvert les week-end, jours fériés, toutes les vacances scolaires, sur réservation pour les groupes

Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 18:00:00. .

11 Rue de Virginy Ecomusee Atelier de la main de Massiges

Massiges 51800 Marne Grand Est



In a green space, a journey to the heart of heritage, a love of the aesthetics of old tools without the nostalgia of the past, come and admire the works of Meilleur Ouvrier de France, miniature agricultural works of art and the whole life of a passionate craftsman who has built 3 buildings with recycled materials, a pleasant fountain on several levels.

An interactive tour for adults and children

Important information

Please let us know if you are unable to visit; the visit can be rescheduled by telephone.

The museum is open at weekends, on public holidays and during all school holidays. Groups must book in advance.

The exact dates on which the activity is available are given in the booking calendar.

En una zona de verdor, un viaje al corazón del patrimonio, un amor por la estética de las herramientas antiguas sin la nostalgia del pasado, venga a admirar la obra del Meilleur Ouvrier de France, miniaturas agrícolas ?uvre d’art y toda la vida de un artesano apasionado que ha construido 3 edificios con materiales recuperados, una agradable fuente en varios niveles

Una visita interactiva para adultos y niños

Informaciones importantes

Si no puede asistir, avísenos; la visita puede reprogramarse por teléfono

El museo abre los fines de semana, los días festivos, durante las vacaciones escolares y con reserva previa para grupos

Las fechas exactas en las que la actividad está disponible figuran en el calendario de reservas.

In einer grünen Umgebung, eine Reise ins Herz des Kulturerbes, die Liebe zur Ästhetik alter Werkzeuge ohne die Nostalgie der Vergangenheit, bewundern Sie die Werke eines Meilleur Ouvrier de France, agrarische Miniaturen, ein Kunstwerk und das ganze Leben eines leidenschaftlichen Handwerkers, der 3 Gebäude mit wiederverwerteten Materialien gebaut hat, einen angenehmen Brunnen auf mehreren Ebenen

Ein interaktiver Besuch für Erwachsene und Kinder

Wichtige Infos:

Bei Unmöglichkeit benachrichtigen, Verschiebung des Besuchs durch Telefonanruf möglich

Museum geöffnet an Wochenenden, Feiertagen, in allen Schulferien, für Gruppen auf Voranmeldung

Die genauen Verfügbarkeitsdaten der Aktivität sind im Buchungskalender angegeben.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme du Grand Reims