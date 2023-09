Concert d’Anne Lombard et Clément Marin 11 rue de Sélestat Obernai, 22 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

L’ensemble Solga, composé des violonistes Anne Lombard et Clément Marin, vous invite à un tour du globe, passant de la musique klezmer, à la musique latine ou encore à la musique celtique..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

11 rue de Sélestat

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Solga ensemble, made up of violinists Anne Lombard and Clément Marin, invites you on a tour of the globe, from klezmer to Latin and Celtic music.

El conjunto Solga, formado por los violinistas Anne Lombard y Clément Marin, le invita a dar una vuelta al mundo, desde el klezmer hasta la música latina y celta.

Das Ensemble Solga, bestehend aus den Geigern Anne Lombard und Clément Marin, lädt Sie zu einer Reise um den Globus ein, die von Klezmer über lateinamerikanische bis hin zu keltischer Musik reicht.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme d’Obernai