CONCERT DU GROUPE M. ROAD 11 rue de Saint-Avold Porcelette, 21 octobre 2023, Porcelette.

Porcelette,Moselle

Organisé par le Conseil de Fabrique et la Chorale de Porcelette. Concert de rock, pop, blues… Billets en vente à l’Office de tourisme Saint-Avold Coeur de Moselle.. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . 6 EUR.

11 rue de Saint-Avold

Porcelette 57890 Moselle Grand Est



Organized by the Conseil de Fabrique and the Porcelette Choir. Rock, pop, blues concert… Tickets on sale at the Saint-Avold Coeur de Moselle Tourist Office.

Organizado por el Conseil de Fabrique y el Coro de Porcelette. Concierto de rock, pop, blues… Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Saint-Avold Coeur de Moselle.

Organisiert vom Conseil de Fabrique und dem Chorale de Porcelette. Konzert mit Rock, Pop, Blues… Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt Saint-Avold Coeur de Moselle.

